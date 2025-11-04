Общее число кикшеринговых самокатов в Кудрово ограничили до 600 штук

Число кикшеринговых самокатов в Кудрово ограничили до 600 штук. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Заневского городского поселения Ленобласти. Скорость движения ограничили до 15 км/ч и до 10 км/ч на ряде улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Под запретом электросамокаты оказались на проспекте Строителей (от улицы Ленинградской до Областной улицы), улицах Столичной (от Европейского проспекта до Английской улицы) и Новой, на территории парков Оккервиль и Косая гора.

Поправки внесли в правила стоянки для кикшеринга. На десять самокатов должна быть организована площадка шириной 1,5 м и длиной 3,5 м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пользователи электросамокатов в Петербурге нарушили правила более 40 тыс. раз с начала сезона. На первом месте среди самых частых нарушений по-прежнему остается неспешивание на пешеходном переходе.

Андрей Маркелов