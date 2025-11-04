В курской Судже более 70 человек отказались покинуть дома

Более 70 жителей решили остаться проживать в Судже Курской области, отказавшись от эвакуации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов СК РФ Александра Глухарева.

По его словам, большинство из добровольно оставшихся в Судже — пожилые люди, которые не могут покинуть город из-за частных домовладений и «хозяйства».

«Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте»,— добавил господин Глухарев.

Мирным жителям, оставшимся в городе, продолжают регулярно оказывать гуманитарную и социальную помощь.

Вчера сообщалось, что более 300 тел жителей Суджи Курской области, погибших от рук ВСУ, вывезли и передали родственникам.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025 года. За это время погиб 331 мирный житель и более 550 человек пострадали от действий украинских военных.

Мария Свиридова