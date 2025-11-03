В Курской области передали родственникам тела более 300 убитых ВСУ жителей Суджи

Более 300 тел жителей Суджи Курской области, погибших от рук ВСУ, вывезли и передали родственникам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов СК РФ Александра Глухарева.

По словам господина Глухарева, помимо эвакуации тел, с середины августа также проводились поисковые мероприятия, во время которых удалось найти и эксгумировать тела 112 жителей города.

Он добавил, что после эксгумации тела заносят в реестр и передают в морг Курска, где представители Главного военно-следственного управления берут ДНК и проводят опознание.

Егор Одегов