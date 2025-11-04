Доля трафика маркетплейсов в поиске «Яндекса» снижается за счет ИИ-выдачи

После внедрения нейроответов в поиске товаров около 40% ИИ-выдачи «Яндекса» (MOEX: YDEX) направляют пользователей на малые сайты, тогда как маркетплейсы теряют долю в выдаче.

По данным отчета лаборатории поисковой аналитики «Ашманов и партнеры», в расширенных ответах по товарным запросам 38,4% занимает сайты за пределами топ-30 обычного поиска. Крупные сайты из топа выдачи составляют около 61%, однако маркетплейсы и большие магазины попадают в нейроблок «Алисы» относительно редко.

В «Яндексе» сообщили, что отдельного ранжирования для «Алисы» нет, нейросеть выбирает ответы не только на базе классического поискового выстраивания, но и учитывает качество текстов. Представители Ozon отметили сокращение доли трафика из популярных поисковых систем в последние годы, в то время как Avito подтвердили тенденцию на поиск с использованием ИИ и разрабатывают собственного ИИ-агента.

