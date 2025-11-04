Разрушенную плиту на временном мосту в поселке Усть-Луга заменили на новую

Автомобильное движение по временному мосту в поселке Усть-Луга восстановили, сообщает 78.ru. Специалисты заменили разрушившуюся железобетонную плиту на новую, подлатали ямы новым асфальтом. Причиной

Дело в том, что основная переправа через реку Луга находится на капремонте до 31 декабря 2026 года. Временный мост — единственная возможность пересечь реку для местных жителей и сотрудников порта.

Об обрушении одной из плит временного моста сообщили жители Усть-Луги 4 ноября. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти заявили, что причиной аварии стала сверхнормативная нагрузка. По мосту проехал грузовой автомобиль, масса которого была свыше требуемой.

Андрей Маркелов