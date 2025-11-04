На временном мосту в Усть-Луге обрушилась плита через месяц после начала работы

На переправе через Лугу в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области, построенной на время капремонта основного моста, произошло разрушение железобетонной плиты. Движение транспорта по участку перекрыто, пешеходов пускают, пишет 47news.

Фото: Сообщество «Усть-Луга LIVE» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Сообщество «Усть-Луга LIVE» в социальной сети «ВКонтакте»

Об обрушении одной из плит, из-за которого на мосту образовалась сквозная яма, утром 4 ноября сообщили в соцсетях жители поселка Усть-Луга. В региональном комитете по дорожному хозяйству заявили изданию, что авария произошла из-за сверхнормативной нагрузки.

Сейчас переправу ремонтируют, после завершения работ движение будет открыто без ограничений, говорят чиновники. Согласно «Яндекс Картам», до ближайшего моста, который находится в Кингисеппе, около 60 км пути.

Движение перевели на временный мост в начале октября в рамках очередного этапа капитального ремонта основной переправы. Работы на участке дороги и моста общей протяженностью 406 метров начались в прошлом году, их планируют завершить в 2026 году.

Артемий Чулков