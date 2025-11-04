В Нальчике на капремонт детского отделения РКЦПиН направлено 82 млн рублей

В 2025 году на первый этап ремонта детского отделении Республиканского клинического центра психиатрии и наркологии (РКЦПиН) в Нальчике направлено 82,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Больничное здание площадью около 2 тыс. кв. м было построено в середине 70-х, и, конечно же, уже давно нуждалось в комплексном обновлении. Работы рассчитаны на два года. В текущем году выделили на них 82,5 млн руб. Планируется ремонт и второго этажа, где находится отделение для взрослых»,— отметил глава республики.

Кроме этого, в больничном городке РКЦПиН продолжается строительство и нового онкологического диспансера. Отделение рассчитано на 250 коек круглосуточного пребывания, предусмотрены дневной стационар и поликлиника на 100 посещений в день, хирургический и радиологический корпуса, другие подразделения.

На данный момент на объекте ведутся внешние, внутренние работы, производится монтаж системы вентиляции и лифтов, электропроводки, отопления и канализации.

Наталья Белоштейн