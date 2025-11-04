В Махачкале теплоснабжением обеспечены все соцобъекты и более 50% жилых домов

С 3 ноября в Махачкале начат поэтапный запуск отопления, тепло уже подано во все социальные объекты города, а также более чем в 50% жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение 2–3 суток ресурсоснабжающие организации и управляющие компании завершат необходимые работы по подключению оставшихся объектов.

В ведомстве отметили, что в этот период возможны кратковременные колебания температуры в квартирах — это штатный режим на этапе пуска тепла.

Наталья Белоштейн