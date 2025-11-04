В Волгодонском районе в ДТП погибли два человека и еще пятеро получили травмы

На трассе в Волгодонском районе в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека и еще пятеро получили травмы, включая троих детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в районе хутора Потапов на автодороге Семикаракорск — Волгодонск. В аварии участвовали три легковых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек, из них 17 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Двое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, погибли, а пятеро человек, включая троих детей, получили ушибы.

Пострадавших доставили в ЦГБ Волгодонска для медицинского осмотра.

Наталья Белоштейн