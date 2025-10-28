Власти Ростовской области аннулировали 12 кредитных конкурсов на 25 млрд рублей

Министерство финансов Ростовской области отменило 12 конкурсов по привлечению банковских займов общим объемом 25 млрд руб. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве объяснили отмену решением бюджетной комиссии Ростовской области. Конкретные причины такого шага в опубликованных документах не указываются.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в середине октября донской минфин планировал привлечь кредитные ресурсы: 11 займов по два млрд руб. каждый и один кредит на 2,4 млрд руб. Общий размер процентов по данным заимствованиям мог достичь около 15 млрд руб. Кредитование должно было осуществляться с ноября 2025 года по октябрь 2028 года.

Валентина Любашенко