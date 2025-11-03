Алиса Двоеглазова и Николай Угожаев победили на втором этапе Гран-при России

В Красноярске завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победительницей стала 16-летняя Алиса Двоеглазова, которая проводит первый сезон на взрослом уровне. По сумме двух программ она получила 217,79 балла (72,70 балла за короткую плюс 145,09 за произвольную). Второе место заняла Анна Ляшенко (197,57; 67,63+129,94), третье — Елизавета Куликова (189,30; 67,85+121,45).

Николай Угожаев, набравший 266,25 балла (88,88+177,37), выиграл этап в мужском одиночном катании. Второе место занял Григорий Федоров (249,67; 80,81+168,86), тройку призеров замкнул Александр Мельников (241,90; 83,12+158,78). На предыдущем этапе в Магнитогорске Николай Угожаев стал третьим, а Федоров — вторым.

В танцах на льду победу одержали четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин (210,81; 84,29+126,52). Выигравшие прошлый этап Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми (204,54; 80,87+123,67). Третье место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21; 75,23+113,98).

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в соревновании спортивных пар — 226,18 (78,55+147,63). Второй результат показали Таисия Щербинина и Артем Петров (201,34; 72,86+128,48). Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали третьими (191,38; 66,60+124,78). Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 8 по 9 ноября.

Таисия Орлова