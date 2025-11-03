Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Украины может привести к экономическим трудностям в Италии. Так она прокомментировала недавнее обрушение башни Торре деи Конти в Риме, где шли реставрационные работы. Инцидент начался с падения штукатурки с крыши, за которым последовал более крупный обвал и облако пыли. Есть пострадавшие.

Мария Захарова в Telegram-канале написала, что «пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен». Она подчеркнула, что итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы через механизмы ЕС, составляет около €2,5 млрд. Из них около €1 млрд направлено на поддержку беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета Украины, а €93 млн — на гуманитарную деятельность.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о разработке 12-го пакета военной помощи Украине. Согласно данным Bloomberg, в пакет войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Утвердить его могут уже к концу года.