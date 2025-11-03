Апартаменты продают оптом

Несколько этажей сталинской высотки на Котельнической набережной выставили на продажу. В здании в центре Москвы предлагается купить 10 апартаментов одним лотом, цена вопроса — 750 млн руб. Внутри комплекса: три совмещенных санузла и семь раздельных, большая 20-метровая кухня и евроремонт. Из некоторых квартир — вид на Кремль и набережную, из других — на внутренний двор. Предусмотрены отдельный вход и парковка за шлагбаумами.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В СМИ уже распространилось мнение, что таким образом продается отель. Однако продавец недвижимости опроверг это в беседе с “Ъ FM”: «Это не отель. В советское время это был филиал гостиницы "Варшава". То есть в этом доме две таких части. С момента приватизации они ушли в частные руки, вот и все. И как отель это не продается, все сдано под офисы. Это легальный "пенсионерский" бизнес, потому что невысокие рентабельность и доходность, и срок окупаемости здесь большой.

То есть я и не предлагаю это как бизнес, просто продаю часть здания в 872 кв. м.

Когда-то здесь, условно, сидели компании и работали. За много лет их не стало, и это используется просто как такой арендный бизнес. Мы могли это разделить на десять апартаментов, продать каждый по отдельности и давно уйти в деньги, но не хотим этого делать. Если вы поднимитесь на этаж, слева и справа будет по два отдельных помещения с своим входом. Есть у нас свои внутренние нюансы, тут не один собственник, есть свои противоречия».

Помещения в сталинских высотках — очень специфическая недвижимость, заметил в беседе с “Ъ FM” главный аналитик ЦИАН Алексей Попов. По его словам, иногда вопросы возникают не только к качеству ремонта, но и к документации: «Такие варианты на рынке есть, не сказать, что их много. Как известно, в столице семь сталинских высоток. Жилая составляющая есть в четырех из них: в домах на Котельнической набережной и на Красных Воротах и в боковых флигелях гостиницы "Украина". В первой локации сейчас примерно 15 предложений, причем разброс цен за квадратный метр достаточно большой: от 600 тыс. руб. до практически 1,5 млн руб. за "квадрат". При этом функционально использовать такие апартаменты вряд ли имеет смысл. Сейчас сталинки не являются заменителем элитной недвижимости, какими были в девяностые. В то время ее и не существовало в виде современных качественных домов, которые строятся сегодня. То есть это активы именно под ведение того или иного вида бизнеса. Это либо отель, либо отель в формате квартиры посуточно. Нужно смотреть планировки в документах, что там лучше подойдет. При этом ценообразование в высотках всегда очень сложное, потому что там, помимо свойств самой квартиры, то есть качества ремонта, планировочных решений, важна еще ситуация с документами. Как правило, в таких ситуациях история этих квартир очень сложная».

В середине октября в высотке на Котельнической продавали апартаменты общей площадью 150 кв. м. Внутри — семь комнат и потолки 4 м. Стоимость такого лота — 210 млн руб. Объект расположен в самой верхней части высотки. Чтобы попасть туда, необходимо подняться на лифте до конца, а затем пройти по лестнице.

Александра Майданская