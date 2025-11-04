Академик остался со своим приговором

Мосгорсуд со второй попытки оставил в силе приговор по делу о хищении у Российской академии наук (РАН) около 170 млн руб. при исполнении контрактов по обслуживанию зданий организации. Виновными были признаны академик РАН, лауреат Государственной премии РФ 75-летний Константин Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец, которые получили по пять лет, но ученый — условно. Оба отвергают обвинение, настаивая, что экспертиза, положенная в основу уголовного дела, была проведена с многочисленными нарушениями.

Константин Солнцев (в центре) убежден, что обвинение по его делу не подкреплено никакими фактами

Мосгорсуд 1 ноября рассмотрел жалобы защиты на приговор, вынесенный в июне прошлого года Гагаринским судом столицы академику РАН Константину Солнцеву и бизнесмену Сергею Дягилецу. Оба тогда были признаны виновными в хищении 168,7 млн руб. из средств Академии наук (ст. 159 УК РФ), а также отмывании из этой суммы 16,2 млн руб. через счета ООО «Возрождение» (ст. 174.1 УК РФ). Отдельно господин Дягилец признан виновным в легализации 14,2 млн руб. через счет одного из ИП.

В материалах дела речь шла о хищении в 2014–2016 годах части средств, выделенных РАН на исполнение контрактов двум компаниям господина Дягилеца — «Интер-М» и «РегионСтрой». Эти фирмы выполняли функции дирекции единого заказчика РАН, заключая договоры на обслуживание принадлежащего академии административно-технического комплекса зданий и жилых домов.

Вопросы у следователей СКР возникли по семи госконтрактам, заключенным в период с 20 декабря 2013 по 30 января 2016 года. Они были связаны с эксплуатацией инженерных и обеспечительных систем зданий.

Как считало следствие, господин Дягилец представлял заказчику фиктивные акты об выполнении работ. А Константин Солнцев, занимавший до 2015 года пост заместителя президента РАН и управделами академии, заведомо зная об этом, якобы способствовал получению компаниями 219 млн руб.

Сначала эту сумму фигурантам вменили как ущерб, но позже скорректировали, поскольку, как выяснилось, она превысила общую стоимость заключенных контрактов.

Расследованием хищений в РАН СКР занялся в мае 2021 года. 20 июля того года был задержан Сергей Дягилец, которого затем арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. 14 января 2022 года то же обвинение было предъявлено и академику Солнцеву. В отличие от предпринимателя, суд отправил ученого под домашний арест, а впоследствии оба были отпущены под запрет определенных действий.

Бизнесмен Сергей Дягилец (в центре) на заседании суда.

На следствии и в суде академик и предприниматель вину не признали. Они настаивали, что положенные в основу дела результаты экспертизы, которую провело ООО «Объединенное проектное бюро», не соответствуют действительности, да и сама она была проведена чисто формально. В частности, отмечали обвиняемые и их защита, эксперты не выезжали на места проведения работ. А их выводы о неполном выполнении контрактов были сделаны на основании того, что отсутствовала часть журналов, подтверждающих проведение работ в указанное в договорах время. Когда же документы были предоставлены в СКР, там почему-то отказались от повторной экспертизы, что, по мнению защиты, говорило о предвзятом отношении следствия. Главным же нарушением, по мнению адвокатов, стал тот факт, что экспертизу поручили негосударственному экспертному учреждению.

В итоге Гагаринский суд назначил бизнесмену Дягилецу пять лет колонии общего режима, а академику Солнцеву — такой же срок, но условно. Осужденных обязали возместить РАН причиненный ущерб и заплатить штрафы — 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно.

Фигуранты и их защита обжаловали приговор в Мосгорсуде, и тот в первый раз согласился доводами осужденных и их адвокатов. Апелляционная инстанция усмотрела противоречия в результатах экспертизы, приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение. Однако теперь уже кассационный суд, в который свое представление направила прокуратура, решение Мосгорсуда отменил и вернул дело в апелляционную инстанцию.

На этот раз академик Солнцев, выступая в суде, отметил, что Российская академия наук не признала, что ей был причинен ущерб, однако была «назначена следствием потерпевшей стороной».

Более того, руководство РАН предлагало провести экспертизу по всем объектам, проведение работ на которых ставилось под сомнение, в экспертном центре при Минюсте России и даже получило там согласие на это. Однако при рассмотрении дела еще в суде первой инстанции было отказано и в этом, и в допросе экспертов.

Также академик настаивал, что не мог нести ответственность по всем эпизодам дела, поскольку в марте 2015 года с него были сняты обязанности управделами РАН, а 4 мая 2016 года он вообще уволился со всех постов в ожидании выхода на пенсию. А будучи управделами, он подписывал связанные с контрактами документы лишь после того, как их визировали должностные лица, которые работы проверяли и принимали. Тех, однако, к уголовной ответственности не привлекли, а оставили в статусе свидетелей. «Следователь написал увлекательный роман, не подтвержденный реальными фактами»,— резюмировал академик.

В свою очередь, адвокат академика Лев Глухов заявил в апелляционной инстанции, что председательствующий на процессе в Гагаринском суде фактически сорвал допросы ряда свидетелей защиты, перенося заседания «под надуманными предлогами». Когда же свидетели в очередной раз не могли прийти, заявил адвокат, судья объявлял их допросы несостоявшимися по вине защиты.

Господин Дягилец попытался в Мосгорсуде приобщить к делу еще несколько десятков журналов, фиксировавших проведение работ, однако ему в этом отказали, посчитав излишним.

В свою очередь, адвокат предпринимателя Александр Котельницкий заявил, что экспертиза не может считаться допустимым доказательством уже потому, что в деле нет данных о ее оплате. Да и бенефициарами ООО «Объединенное проектное бюро», по данным защитника, выступали иностранные граждане, что вызывает вопросы по поводу их объективности, особенно с учетом того, что академик Солнцев по-прежнему занимается исследованиями, связанными с укреплением обороноспособности страны.

Прокурор возражал против удовлетворения жалоб. В итоге судейская коллегия оставила приговор Гагаринского суда без изменений. Адвокаты намерены продолжить его обжалование.

