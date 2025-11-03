Bloomberg: Британия поставила Украине партию ракет Storm Shadow для ударов по РФ

Правительство Великобритании недавно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Великобритания поставила партию Storm Shadow, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимы, рассказали собеседники агентства. При этом они не назвали количество ракет, которые британское правительство передало украинской стороне. Из публикации следует, что Британия решила направить дополнительное вооружение после того, как президент США Дональд Трамп исключил возможность поставки американских ракет Tomahawk на Украину.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает возможность передачи Tomahawk украинской стороне, однако отметил, что может изменить свою позицию. При этом в конце октября CNN сообщил, что Пентагон одобрил поставки Tomahawk ВСУ и уведомил Белый дом, что они не нанесут ущерб американским арсеналам. Ранее господин Трамп говорил, что США не хотели бы отдавать Tomahawk Украине, поскольку они нужны Соединенным Штатам «для защиты страны».