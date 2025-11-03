В Кабардино-Балкарии ремонтируют трассу между тремя селами к концу 2025 года

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ведется капитальный ремонт 2,8-километровой дороги, соединяющей села Куба, Псыхурей и Кременчуг-Константиновское, завершить который планируют к концу 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По информации ведомства, работы проходят на участке по улицам Садовая и Советская. Рядом с реконструируемой дорогой находятся школа, детский сад, администрация и Дом культуры.

«В настоящее время специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия и монтируют элементы безопасности. Ранее завершили основные работы по асфальтированию, строительству тротуаров и установке уличного освещения»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Валентина Любашенко