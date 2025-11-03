В Вологде установили памятник Ивану Грозному

Памятник царю Ивану IV Грозному установили в Вологде на Кремлевской площади 2 ноября, сообщает корреспондент «Ъ». Откроют памятник в День народного единства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ивану Грозному

Инициатором установки монумента стал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Власти региона провели конкурс эскизов, по итогам которого победила работа коллектива под руководством скульптора Михаила Красильникова.

Памятник высотой 9 метров установлен рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля. Ранее в своем Telegram-канале губернатор называл Ивана Грозного «смысловым и культурным маркером Вологды», так как по указу царя в городе был заложен Софийский собор и построен кремль. Кроме того, Грозный хотел сделать Вологду столицей опричнины. Господин Филимонов считает, что царь сыграл позитивную роль в истории России.

«Умножитель русских земель. Казанское ханство, Астраханское ханство. Это миссионерство православное. Символ русского мира, динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперед. Мощный богатырь, самодержец, завоеватель. Не вправо, не влево, а вперед»,— объяснял ранее установку памятника губернатор Георгий Филимонов.

Также по инициативе главы региона в Вологде ранее появился памятник Иосифу Сталину. Он установлен около музея «Вологодская ссылка».

Антон Голицын