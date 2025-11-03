Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 5 ноября

В связи с празднованием Дня народного единства в Санкт-Петербурге отменяется разводка мостов в ночь с 4 на 5 ноября. Об изменениях сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В Северной столице по традиции и правилам эксплуатации мостов и набережных разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни России. Она отменяется также в ночь на 2 мая, 10 мая, 13 июня.

Смольный ранее утвердил дату завершения сезона навигации для маломерных судов. Движение водных транспортных средств по рекам и каналам Петербурга прекратится с 5 ноября.

Татьяна Титаева