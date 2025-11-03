Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе, в государственной резиденции «Сиху» в Ханчжоу, передает «РИА Новости». Перед началом переговоров Михаил Мишустин и Ли Цян обменялись рукопожатиями, сфотографировались и пообщались в неформальной обстановке. Переговоры в расширенном составе пройдут позже.

Визит Михаила Мишустина в Ханчжоу продлится два дня. По итогам встречи должно состояться подписание совместного коммюнике и нескольких российско-китайских документов. Премьер-министр РФ также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах стороны обсудят укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, развитие двусторонней торговли, а также расширение сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства.