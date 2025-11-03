Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в городе Ханчжоу, сообщает «РИА Новости».

В ходе визита запланированы встречи господина Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах стороны намерены обсудить укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, уделяя особое внимание развитию двусторонней торговли, а также продвижению проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.

По итогам визита ожидается подписание совместного коммюнике и ряда двусторонних документов. В 2024 году Ли Цян посещал Москву, и тогда стороны договорились о бесперебойном функционировании каналов расчетов в торговле.