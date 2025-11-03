Причиной массового заболевания гимназистов в Ульяновске мог быть норовирус

Управление Роспотребнадзора (РПН) по Ульяновской области официально на своей странице соцсети «ВКонтакте» в воскресенье официально сообщило, что в ходе санэпидрасследования причин массового острого кишечного заболевания учащихся гимназии №30 (Железнодорожный район Ульяновска) «предварительно установлено, что заболевание вызвано норовирусом».

Фото: фото из Telegram-канала Алексея Куринного

Управление РПН отмечает, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Администрацией гимназии и поставщиком питания — ООО «Комбинат социального питания» — исполняется предписание УРПН по проведению санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, в том числе дезинфекционных работ.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», семь учеников ульяновской гимназии №30 в четверг обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них двое были госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу. Решением правительственной комиссии с участием управления Роспотребнадзора было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, деятельность гимназии и поставщика питания приостановлена до окончательных выводов расследования. Проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних начала прокуратура, доследственную проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами гимназии и сотрудниками поставщика питания организовало региональное следственное управление СКР. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов направил прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову обращение, в котором просит провести тщательную проверку ООО «Комбинат социального питания». Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки следственным управлением обстоятельств массового заболевания гимназистов.

«Комбинат социального питания» имеет в правобережной части Ульяновска доминирующее положение на рынке соцпитания. Отсутствие конкуренции на этом рынке неоднократно вызывало много вопросов со стороны депутатов регионального заксобрания.

Сергей Титов, Ульяновск