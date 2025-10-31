Сенатор просит проверить поставщика питания в связи с госпитализацией детей в Ульяновске

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов в пятницу направил обращение, в котором просит провести проверку ООО «Комбинат социального питания» и оценить соблюдение санитарных норм в учреждениях, где комбинат ведет деятельность. Об этом в пятницу сенатор сообщил в своем Telegram-канале, поместив копию обращения.

Господин Гибатдинов также отметил, что в ближайшее время намерен посетить ряд образовательных учреждений региона, «чтобы лично ознакомиться с ситуацией и убедиться, что все меры по защите здоровья детей приняты в полном объеме».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в пятницу стало известно, что семь учеников ульяновской гимназии №30 (в официальных сообщениях говорится о пяти гимназистах) в четверг обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции. Два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу. В региональном минздраве заявили, что «незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование». Деятельность гимназии была приостановлена до получения результатов лабораторных анализов пищи, а также анализов на наличие инфекции, взятых у сотрудников поставщика питания и сотрудников гимназии. Гимзазисты переведены на удаленное обучение. Проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних ведет прокуратура, доследственную проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами гимназии и сотрудниками поставщика питания организовало региональное следственное управление СКР.

Также в пятницу региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что деятельность ООО «Комбинат социального питания», поставляющего завтраки и обеды для школьников в гимназию №30, приостановлена, руководству комбината предписано провести противоэпидемические мероприятия.

ООО «Комбинат социального питания» (Ярославль) фактически стал правопреемником местной компании «Торговый дом СПП» и имеет доминирующее положение на рынке соцпитания правобережья Ульяновска. Депутаты заксобрания региона неоднократно указывали органам исполнительной власти на ненормальность созданной властями ситуации, связанной с отсутствием конкуренции на этом рынке.

Сергей Титов, Ульяновск