В Ульяновске приостановлена деятельность гимназии из-за кишечной инфекции

В пятницу в минздраве Ульяновской области было проведено оперативное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) под председательством зампреда облправительства Анны Тверсковой. Срочное заседание было созвано в связи с информацией о случаях кишечной инфекции в ульяновской гимназии №30, сообщил региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Волга», семь учеников ульяновской гимназии №30 (Железнодорожный район Ульяновска) обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу имени Ю. Ф. Горячева.

Детям оказывается медпомощь, «также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в поликлиниках по месту прикрепления для дальнейшего мониторинга ситуации, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование», сообщили в региональном минздраве.

В министерстве отмечают, что по итогам заседания СПЭК принято решение временно, с 31 октября, приостановить деятельность гимназии, руководству гимназии поручено обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий и усилить контроль за работой пищеблока. «Ситуация находится на особом контроле правительства Ульяновской области, регионального минздрава и регионального управления Роспотребнадзора», —подчеркивают в минздраве.

В этот же день прокуратура Железнодорожного района Ульяновска организовала по факту кишечной инфекции проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В свою очередь по поручению руководителя следственного управления СКР Сергея Михайлова организована доследственная проверка и со стороны районного следственного отдела СУ СКР, проверяется соблюдение требований законодательства должностными лицами гимназии.

Вице-премьер Анна Тверскова (курирует региональный минздрав) пояснила «Ъ-Волга», что пока учащиеся гимназии переведены на дистанционное обучение на два дня. В течение выходных и праздничных дней будут завершены лабораторные исследования как пищи, так и анализов контактировавших детей, сотрудников гимназии и ее пищеблока. Сейчас, по словам Анны Тверсковой, в гимназии проводится полная санитарная обработка, по итогам лабораторных анализов и выводов комиссии 3-4 ноября будет принято решение о дате возобновления очного обучения. Вице-премьер также отметила, что в пищеблоке гимназии будут полностью заменены на новые все продукты.

По данным источника в облправительстве, предположительно, причиной недомогания детей могла стать ротавирусная инфекция (так называемый, кишечный грипп).

Курирующий министерство просвещения зампред облправительства Вадим Андреев сказал «Ъ-Волга», что в связи со случаем кишечной инфекции и по итогам выводов комиссии будут проведены проверочные и профилактические мероприятия и в других учебных заведениях.

Сергей Титов, Ульяновск