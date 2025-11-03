Очередь авто на выезд из Белоруссии возросла в шесть раз

Из-за закрытия литовскими властями границы с Белоруссией очередь из легковых автомобилей, следующих через пункт пропуска «Брест» в Польшу, возросла в шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК).

Неделю назад в очереди в среднем ожидали 300-400 автомобилей, тогда как сегодня это число превысило 2500 машин, следует из публикации.

«Грузовые транспортные средства, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского наблюдался рост очередей»,— сообщили в ГТК.

Сейчас выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидают 2100 грузовиков, и «Григоровщины» на латвийском — 520 грузовых машин, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что после того, как Белоруссия приняла ответные меры и разрешила литовским грузовикам следовать только через белорусско-литовский участок границы, количество авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к «стабильным для нынешнего времени цифрам».

В конце октября власти Литвы закрыли два последних пункта пропуска на границе с Белоруссией — Мядининкай и Шальчининкай. Решение будет действовать до 30 ноября. Литовское правительство объяснило это решение угрозой, которая якобы исходила от метеозондов из Белоруссии, которые использовали для контрабанды сигарет. При этом позже литовская сторона разрешила пропускать через КПП некоторые категории граждан, в том числе дипломатов и лиц, следующих транзитом в Калининград или из Калининграда.