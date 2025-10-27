Литва открыла КПП с Белоруссией для некоторых категорий граждан

Власти Литвы утвердили список категорий граждан, которых будут пропускать через КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией, сообщили в литовской Службе охраны государственной границы. При этом пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым на неопределенный срок.

Через «Мядининкай» будут пропускать путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно, граждан ЕС, а также лиц с литовским видом на жительство. Кроме того, КПП будет открыт для дипломатов и лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту.

Белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК) сообщил в Telegram-канале, что с 14:30 перечисленные категории граждан начали пересекать границу через пропускной пункт «Каменный Лог». Там отметили, что с этого момента границу с Литвой пересекли 30 легковых автомобилей, два автобуса и один грузовик. В свою очередь, в Белоруссию въехали 19 легковых автомобилей, три автобуса и 20 грузовиков.

27 октября Литва приостановила работу двух пограничных пунктов с Белоруссией — аналогичные меры власти страны вводили 22 и 25 октября. Вильнюс также подготовил план полного закрытия границы с Белоруссией, который Правительственная комиссия рассмотрит 29 октября. Литовский премьер-министр Инга Ругинене сообщила, что это решение приняли из-за обнаружения в воздушном пространстве страны метеозондов из Белоруссии, которые контрабандисты используют для переправки товаров. В белорусском МИД назвали действия литовских властей провокацией и вручили дипломату Эрикасу Вилканецасу ноту протеста.