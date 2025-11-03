Власти Ростова завершат праздничное оформление города к 10 декабря

В Ростове-на-Дону началась подготовка к новогодним празднествам. На Большой Садовой загорелись первые гирлянды — предприниматели приступили к украшению фасадов зданий и деревьев. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, официальное праздничное оформление Ростова планируют завершить к 10 декабря. К указанной дате город должен полностью преобразиться — появятся световые инсталляции, украшенные площади и новогодние витрины.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростова-на-Дону готовятся к новогоднему оформлению города с учетом экономии бюджета.

Валентина Любашенко