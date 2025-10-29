К Новому году Ростов-на-Дону украсят с экономией бюджета

Власти Ростова-на-Дону готовятся к новогоднему оформлению города с учетом экономии бюджета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Александр Скрябин.

Украшения разместят на главных прогулочных зонах: на улице Большой Садовой, Театральной площади, площади Советов и других локациях. Центральную городскую елку установят у парка имени Горького.

«Учитывая непростое время, нагрузку на расход бюджета мы уменьшим. В работе используем украшения прошлых лет, которые пригодны для размещения», — написал господин Скрябин.

Кроме того, власти обратились к предпринимателям и промышленным предприятиям с предложением разместить новогодние световые ели в разных районах города. Впоследствии жители выберут лучшее оформление в рамках специального конкурса.

Завершить украшение Ростова-на-Дону планируют до 10 декабря.

Константин Соловьев