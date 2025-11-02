Брата каталикоса всех армян задержали за хулиганство

Брат Гарегина II Геворк Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян были задержаны в Армении, их обвиняют в хулиганстве и препятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована).

Следственные органы задержали членов семьи на основании жалобы, поступившей от армянской партии «Республика», следует из сообщения адвоката. «На самом деле не было ничего похожего на преступление. Инцидент произошел так: Амбарцум... стоял у ворот своего дома, когда к нему подошел мужчина и предложил принять участие во встрече партии... Амбарцум отказался... Затем подошел отец Амбарцума — Геворг Нерсисян, трое обсудили ситуацию и спокойно разошлись»,— написал господин Зограбян.

В подтверждение своих слов адвокат выложил видео: на кадрах трое человек общаются, а потом расходятся в разные стороны. «Уважаемые следователи, по-братски прошу вас не позволять разрушать авторитет и многолетние достижения вашего ведомства. Нельзя позволять, чтобы из-за ложных доносов людей доводили до ареста»,— написал он.

В середине октября в Ереване суд арестовал племянника католикоса всех армян епископа Мкртича. В Следственном комитете заявили, что расследуют дело о «воспрепятствовании или принуждении к собранию или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ссоре с Гарегином II и армянской церковью. Конфликт начался после того, как политик обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия и призвал покинуть патриаршие покои. В ответ Высший церковный совет ААЦ осудил господина Пашиняна и назвал его заявления их «позорной антицерковной кампанией».

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян обратился в другую веру».