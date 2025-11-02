В Минераловодском округе пешеход погиб под колесами иномарки
В Минераловодском округе водитель Skoda Octavia сбил 67-летнего жителя Ставрополя. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Происшествие случилось сегодня, 2 ноября, в 19:10 на участке дороги между улицей Кривой села Левокумка и улицей Московская Минеральных Вод. Предварительно, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
За рулем автомобиля находился 50-летний местный житель. У него взяли кровь для определения состояния опьянения. Злостным нарушителем водитель не является. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.