Reuters: США модернизируют заброшенную морскую военную базу рядом с Венесуэлой

Армия США модернизирует закрытую 20 лет назад военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» в Карибском регионе. Об этом сообщает Reuters, которое проанализировало спутниковые снимки этого района. На кадрах можно заметить, что рабочие расчищают и заново асфальтируют рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе, утверждает агентство. Вместе с этим США также строят и модернизируют объекты на территориях гражданских аэропортов Пуэрто-Рико и острова Сент-Круа, которые находятся примерно в 800 км от Венесуэлы.

Строительство может свидетельствовать о подготовке к операциям на территории Венесуэлы, сообщили Reuters три представителя вооруженных сил США и три морских эксперта. «Все эти действия, по-моему, направлены на то, чтобы напугать режим Мадуро и его генералов — с надеждой, что это создаст трещины внутри системы», — заявил аналитик Кристофер Эрнандес-Рой.

Агентство отмечает, что сейчас наблюдается самое масштабное военное усиление США в регионе с 1994 года, когда Вашингтон направил два авианосца и более 20 тыс. военнослужащих на Гаити в рамках операции «Поддержка демократии». Тогда американские военные возвращали законного президента Жан-Бертрана Аристида, свергнутого военной хунтой. Та операция прошла успешно.

США с начала сентября атакуют в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Американский президент Дональд Трамп обвиняет коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле. Несмотря на заявления господина Трампа о том, что он не собирается атаковать Венесуэлу, американская пресса утверждает, что Белый дом уже согласовал планы военной операции.

