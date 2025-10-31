Трамп заявил, что не собирается атаковать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, рассматривает ли он возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, ответил: «Нет». Он сказал это во время пресс-конференции на борту его самолета, передают Reuters и AFP.

Сегодня американская пресса — The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post — со ссылкой на источники сообщала, что администрация господина Трампа приняла решение атаковать объекты на территории Венесуэлы. По словам чиновников, в число вероятных целей входят контролируемые армией порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для незаконного оборота наркотиков.

США с начала сентября атакует в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Вместе с этим Дональд Трамп обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле. Господин Мадуро считает, что американский президент собирается развязать войну. Он готовится к обороне страны, но вместе с тем призывает не допустить кровопролития.

