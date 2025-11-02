Смольный показал карту точек расположения бесплатного Wi-Fi в центре Петербурга

В Петербурге обновили перечень действующих зон бесплатного общественного Wi-Fi в центральных районах города. Количество таких точек превысило тысячу, сообщили в пресс-службе Смольного, показав их на карте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта с расположением точек бесплатного общественного Wi-Fi в центральных районах Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного Карта с расположением точек бесплатного общественного Wi-Fi в центральных районах Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

Как заверяют в городской администрации, подключаться к беспроводному интернету на улицах сейчас можно практически повсеместно. Сегодня в Петербурге работают более 1000 общедоступных точек подключения, которые позволяют получать доступ к информации, вызывать такси или пользоваться банковскими приложениями независимо от качества мобильного интернета.

Напомним, ранее появление в Петербурге карты общественных сетей Wi-Fi анонсировали в городском комитете по информатизации и связи. При этом, по мнению экспертов, общедоступные сети не способны стать полноценной заменой мобильному интернету. Их развертывание стоит слишком дорого, а особенности технологии не позволяют эффективно пользоваться интернетом в движении.

Андрей Цедрик