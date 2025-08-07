Когда мобильный сбоит: карта общественных сетей Wi-Fi появится в Петербурге

В городе на Неве в ближайшее время может появиться актуальная карта покрытия общественными сетями Wi-Fi, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по информатизации и связи. Это поможет жителям города в случае, если случается массовое замедление сотовой связи.

В комитете подчеркнули, что продолжают заниматься развитием общедоступной бесплатной сети Wi-Fi «SPB_FREE». Эта система действует в каждом городском МФЦ и доступна во всех районах города. В последний раз список Wi-Fi зон в общественных местах обновляли 14 сентября 2022 года, тогда в городе действовали 2354 точки.

По мнению экспертов, общедоступные сети Wi-Fi не способны стать полноценной заменой мобильному интернету. Их развертывание стоит слишком дорого, а особенности технологии не позволяют эффективно пользоваться интернетом в движении. Также при использовании публичного Wi-Fi сложнее обеспечить сохранность данных на устройстве пользователя.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный рекомендовал жителям города пользоваться общественными сетями во время замедления мобильного интернета. В случае чрезвычайного происшествия власти советуют звонить по номеру 112. Это вызовы доступны даже при нулевом балансе.

Андрей Маркелов