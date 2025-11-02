Бездомный напал с ножом на прохожего на Комендантской площади в Петербурге

Полиция задержала бездомного, напавшего с ножом на прохожего в Приморском районе Петербурга. Информация о ножевом ранении человека поступила в правоохранительные органы 31 октября в 21:40. Инцидент произошел возле дома 8 по Комендантской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож и нанес оппоненту ранение. Пострадавший — 32-летний житель Приморского района — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следственными органами по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Предполагаемого агрессора задержали на следующий день на Суворовском проспекте. Им оказался 28-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый, в том числе за тяжкие преступления.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что продавец магазина на улице Курчатова попал в больницу в тяжелом состоянии после удара покупателя ножом в голову.

Андрей Цедрик