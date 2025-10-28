Продавец попал в петербургскую больницу после удара покупателя ножом в голову

Сотрудник магазина на улице Курчатова попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения. Злоумышленник ударил его ножом в голову, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Полиция получила вызов по инциденту 27 октября в 13:09. На месте сотрудники ведомства выяснили, что между продавцом и покупателем произошел конфликт, в результате чего последний ударил сотрудника магазина ножом в голову. Затем злоумышленник скрылся.

Продавца с ранением госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 59-летнего безработного петербуржца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева