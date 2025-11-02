Участок набережной канала Грибоедова преобразился после капитального ремонта

Специалисты завершили капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова между Подъяческим и Вознесенскими мостами, сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

В ходе работ старую бутовую кладку заменили на современную железобетонную подпорную стенку, восстановили более 460 кв. м. облицовки, 18 секций металлического ограждения и положили более 1 тыс. кв. м. нового асфальта и высадили 20 новых лип.

Все работы велись под наблюдением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, так как набережная канала Грибоедова является объектом культурного наследия федерального значения. Указанный выше участок не видел ремонта более 100 лет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что ремонт моста в створе Балашовского шоссе под Выборгом завершат до конца года.

Андрей Маркелов