Пожар в садоводстве «Строитель» в Лужском районе унес жизни женщины и двух детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) после нового пожара с погибшими в Ленинградской области. Еще одна трагедия, унесшая жизнь трех человек, произошла 2 ноября в Лужском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

По данным следствия, после ликвидации возгорания в одном из домов в СНТ «Строитель» Мшинского садоводческого массива были обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей 5 и 12 лет со следами термического воздействия. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийная работа электропроводки, отметили в СКР.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся судебно-медицинские, пожаротехническая и иные экспертизы, допрашиваются очевидцы. Расследование дела находится на контроле областной прокуратуры.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал еще об одном смертельном пожаре в поселке Гостилицы, в результате которого погибли взрослый и двое детей.

Андрей Цедрик