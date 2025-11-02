Взрослый и двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Гостилицы

СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения трех тел после пожара в Ломоносовском районе. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Гостилицы, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 2 ноября после ликвидации возгорания в частном доме были найдены тела 40-летнего мужчины и двух детей возрастом 13 и 9 лет со следами термического воздействия.

В настоящий момент проводятся судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы. Работа на месте происшествия продолжается, отметили в СКР.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

