В Казани в суд направили дело об убийстве малолетнего сына матерью

Уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Казани, нанесшей, по версии следствия, смертельные ножевые ранения собственному малолетнему сыну, направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Татарстану (https://t.me/su_skr16/3269).

Экспертиза выявила у женщины хроническое психическое расстройство, мешающее ей осознавать опасность своих действий и контролировать поведение. На основании этих данных следствие направило дело в суд с просьбой о принудительных мерах медицинского характера.

Суд должен решить, направить ли женщину на специализированное лечение.

В апреле 2025 года стало известно о задержании жительницы Казани по подозрению в убийстве ее 5-летнего сына. Тогда в официальных сообщениях фигурировали данные о 27-летней матери и погибшем ребенке 5 лет. Сейчас указаны иные сведения: возраст ребенка — 6 лет, матери — 29 лет.

