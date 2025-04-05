Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства ребенка в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Казани, подозреваемой в убийстве 5-летнего сына. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства ребенка ножницами в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства ребенка ножницами в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, к смерти ребенка причастна его 27-летняя мать. Женщина, находясь в неадекватном состоянии, нанесла сыну множественные ножевые ранения в жизненно важные органы. В настоящее время подозреваемая задержана, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

МВД по Татарстану сообщало, что после убийства сына женщина пыталась покончить с собой и была доставлена в больницу.

Влас Северин