В Казани задержана женщина, подозреваемая в убийстве пятилетнего сына ножницами

Жительницу Казани задержали по подозрению в убийстве ее 5-летнего сына ножницами. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

Тело ребенка обнаружили в одной из квартир дома 8А на улице Фучика. По версии следствия, его 27-летняя мать в неадекватном состоянии зарезала ребенка ножницами. От повреждения жизненно-важных органов мальчик скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дарья Сайфиева