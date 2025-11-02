Российская армия заняла 26 зданий в Димитрове

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Вооруженных сил РФ заняли 26 зданий в городе Димитров в Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в пресс-релизе ведомства сказано, что ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, места хранения БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе.

Сегодня утром в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 164 беспилотника над российскими регионами. В период с 9:00 до 12:00 мск над Краснодарским краем уничтожили 14 БПЛА и один — над акваторией Черного моря.