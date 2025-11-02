Гию Свердловского арестовали до 30 декабря

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря Георгия Акоева (Гию Свердловского), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Фото: Артем Путилов Георгия Акоева (Гию Свердловского) обвиняют по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)

Журналистов в здании суда встретили силовики в черной форме, камуфляжных бронежилетах и огнестрельным оружием.

На заседании Георгий Акоев заявил, что «не имеет отношения к криминальной среде». «На свободе я уже восемь лет, никому так не представлялся, никаких преступных сообществ не создавал. Прошу отправить меня под домашний арест. Подобные обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. У меня здоровье не позволяет быть в СИЗО — я дышать в камере не могу, у меня астма. Препятствовать следствию не собираюсь», — сказал Георгий Акоев.

По данным следствия, Георгий Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище «Гия Свердловский», занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе».

СМИ называют Георгия Акоева племянником покойного криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), которого в 2013 киллер расстрелял в Москве. Георгия Акоева в 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 годам по ст.162 УК РФ (разбой). В 2017 году он освободился.

Георгия Акоева задержали накануне при силовой поддержке в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге. По данным источника «Ъ-Урал», там он решал вопросы, связанные с криминальными ситуациями.

Артем Путилов