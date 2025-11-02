Принц Эндрю в 2010 году предлагал Эпштейну встретиться лично

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в 2010 году предлагал финансисту Джеффри Эпштейну встретиться лично. Это следует из опубликованной электронной переписки бывшего принца Эндрю, передает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters

Джеффри Эпштейн, осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, был освобожден из-под заключения в июле 2009 года. Уже 15 апреля 2010 года он отправил принцу электронное письмо, в котором предложил встретиться с банкиром Джесом Стэйли в Лондоне. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ответил, что его не будет в Великобритании, но он постарается встретиться с автором письма в ближайшее время.

«У меня пока нет планов заехать в Нью-Йорк, но думаю, скоро стоит. Посмотрю, получится ли заскочить на пару дней до лета. Было бы здорово пообщаться лично»,— написал Эндрю Маунтбеттен-Виндзор финансисту.

В декабре того же года принца и Джеффри Эпштейна сфотографировали вместе в Центральном парке Нью-Йорка. Позже Эндрю Маунтбеттен-Виндзор назвал встречу «неправильным решением» и заявил, что единственной целью было прервать контакты с финансистом.

30 октября король Великобритании Карл III приказал лишить принца Эндрю всех титулов и почестей. Кроме того, бывший член королевской семьи должен переехать из Букингемского дворца. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с новой информацией об отношениях младшего брата короля Великобритании с Джеффри Эпштейном. Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает обвинения. По информации собеседников The Guardian, младший брат короля получит сотни тысяч фунтов стерлингов на содержание нового жилья и повседневные расходы.