Получивший 11 тысяч лет тюрьмы основатель криптобиржи Thodex найден мертвым

Основателя турецкой криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера нашли мертвым в тюремной камере в Текирдаге, сообщил телеканал NTV. По предварительным данным, он покончил с собой. Начато расследование.

Фарук Фатих Озер основал Thodex в 2017 году и возглавлял биржу до ее краха в 2021-м. Он бежал в Албанию, был задержан спустя несколько лет и передан на родину в 2023 году. Тогда же его приговорили к более чем 11 тыс. лет лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ.