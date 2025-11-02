Над Ростовской областью уничтожили девять БПЛА

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома, в нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказали медицинскую помощь.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава. Возгорание было потушено на 100 кв. м. Кроме того, были выбиты окна в детском саду № 276.

Константин Соловьев