Театр и общественные пространства появятся в Новосаратовке под Петербургом

Градостроительный совет Ленобласти согласовал концепции развития территорий в Новосаратовке и в Осельках. Соответствующую информацию 1 ноября опубликовал строительный блок 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект театра с общественными пространствами в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти

Фото: Строительный блок Ленобласти Проект театра с общественными пространствами в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти

Фото: Строительный блок Ленобласти

В Новосаратовке появится новый центр притяжения с театром и общественными пространствами, а в Осельках — современный квартал малоэтажной застройки с детсадом и спортивным комплексом.

Председатель комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков подчеркнул, что указанные выше проекты зададут направление развития Всеволожского района. Упор будут делать не на масштаб, а на продуманность и качество среды.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что контракт на проектирование первого этапа КАД-2 планируют подписать в ноябре.

Андрей Маркелов