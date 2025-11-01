Губернатор Ярославской области начнет уведомлять о беспилотной опасности

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев будет публиковать на своих страницах в социальных сетях оперативную информацию в случае беспилотной опасности. Об этом он сообщил вечером 1 ноября в своем Telegram-канале.

«Это будут сообщения с краткой инструкцией о том, как действовать при угрозе применения БПЛА, и посты об отбое беспилотной опасности. Также в регионе действует единая система оповещения и проводится массовая СМС-рассылка»,— написал господин Евраев.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие при получении уведомлений о беспилотной опасности: в таких случаях рекомендуется зашторить окна, уйти в помещение без них, в случае нахождения на улице или в транспорте нужно укрыться в ближайшем здании.

«При выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение "Радар.НФ". Запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи. При обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае их не трогайте, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов»,— сообщил Михаил Евраев.

1 ноября министерство региональной безопасности Ярославской области объявило о беспилотной опасности в 3:57, отбой опасности — в 4:24. Днем ранее регион подвергся атаке беспилотников: из-за падения обломков два детсада в Ярославле были закрыты.

Алла Чижова