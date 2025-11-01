В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает официальный информационный канал министерства региональной безопасности Ярославской области в Telegram.

«Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах»,— говорится в сообщении.

Накануне, 31 октября, регион атаковали беспилотники. Украинские летательные аппараты были сбиты над областным центром. Из-за падения обломков были отменены занятия в двух детских садах. В аэропорту Ярославля вводились ограничения на полеты, утром 1 ноября не сообщалось о приостановлении работы аэропорта.

Алла Чижова