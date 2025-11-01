Первые стандарты РКН по персональным данным появятся в образовании и туризме

Роскомнадзор прокомментировал концепцию отраслевых стандартов обработки персональных данных, которая заменит массовую практику сбора согласий. Как сообщили «Ъ FM» в ведомстве, первые стандарты появятся в образовании, ЖКХ, здравоохранении и туризме — отраслях с массовой обработкой данных.

Инициатива развивает предложение главы РКН Андрея Липова, который назвал сбор согласий на «каждое действие» устаревшим подходом. «Человеку сложно контролировать накопленные согласия и отстаивать свои права»,— пояснил он. Концепция уже поддержана рядом федеральных ведомств.

В РКН утверждают, что стандарты установят конкретные «правила игры»: перечень необходимых данных, сроки хранения, порядок уничтожения информации и правовые основания обработки. В них будут «вшиты» принципы закона «О персональных данных», включая минимизацию собираемой информации. В пресс-службе ведомства добавили, что работа над содержанием стандартов уже начата на площадке Центра компетенций в сфере персональных данных.